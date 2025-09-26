Livorno lo strazio di Mohammed e la fuga dall' inferno di Gaza | La mia famiglia sterminata la guerra ti toglie tutto
Ha perso praticamente tutta la famiglia a causa di quanto sta accadendo a Gaza. Da quell'orrore, insieme ad alcuni dei suoi figli e al cognato, è riuscito a fuggire arrivando qui in Italia. Uno strazio che, nonostante il tormento, non ha impedito a Muhammed di scendere in strada al fianco degli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Livorno, lo strazio di Mohammed e la fuga dall'inferno di Gaza: "La mia famiglia sterminata, la guerra ti toglie tutto"
