Livorno lo strazio di Mohammed e la fuga dall' inferno di Gaza | La mia famiglia sterminata la guerra ti toglie tutto

Ha perso praticamente tutta la famiglia a causa di quanto sta accadendo a Gaza. Da quell'orrore, insieme ad alcuni dei suoi figli e al cognato, è riuscito a fuggire arrivando qui in Italia. Uno strazio che, nonostante il tormento, non ha impedito a Muhammed di scendere in strada al fianco degli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it