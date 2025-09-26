Livorno entra in Comune armato di coltello e semina il caos | distrutti pannelli e sala giunta occupata FOTO e VIDEO

Momenti di paura all'interno del Comune di Livorno dove un uomo armato di coltello ha seminato il caos con il primo piano di palazzo civico evacuato, danni a pannelli e anche alla teca che contiene il capperuccio. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre. I danni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

