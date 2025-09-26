Liverpool Slot shock | Leoni fuori un anno E in lista Champions al suo posto entra Chiesa

Dopo la rottura del crociato all'esordio, il difensore perderà tutta la stagione. In lista per la Coppa c'è l'ex Juve, inizialmente escluso. Slot: "Terribile l'infortunio di Giovanni, stava giocando così bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool, Slot shock: "Leoni fuori un anno". E in lista Champions al suo posto entra Chiesa

In questa notizia si parla di: liverpool - slot

Diogo Jota funerali, dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e van Dijk ai tifosi per le strade: il racconto di una giornata di immenso dolore per la tragica scomparsa del campione

Funerali Diogo Jota: l’ultimo saluto dopo la scomparsa dell’attaccante. Dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e Van Dijk ai tifosi, il racconto della triste giornata

Il Liverpool torna in campo e rende omaggio a Jota. Slot: “Mi conforta pensare…”

Il Liverpool è pronto a inserire Federico Chiesa nella lista Champions L’ex Juve, inizialmente escluso da Slot, prenderà il posto di Leoni, come riportato da Fabrizio Romano. Il regolamento UEFA permette infatti la sostituzione nelle liste di un giocatore infort - facebook.com Vai su Facebook

#Liverpool’s young talent Giovanni #Leoni had to come off with a knee injury tonight against Southampton. It could make suspicious of an ACL injury. #Slot added at the end of the games: ‘If a player goes off like that, it is normally not a good sign”. Get well soo - X Vai su X

Liverpool, Slot: "L'infortunio di Leoni è terribile, tornerà tra un anno" - Il tecnico dei Reds non avrà il classe 2006 per tutta la stagione e per lui addio anche ai Mondiali. Segnala msn.com

Leoni shock, l'infortunio è grave: rottura del legamento crociato sinistro - Esordio da incubo per il difensore del Liverpool: l'ex Parma esce in barella nella partita contro il Southampton, poi il durissimo esito ... Da tuttosport.com