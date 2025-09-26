Liverpool Slot shock | Leoni fuori un anno E in lista Champions al suo posto entra Chiesa

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la rottura del crociato all'esordio, il difensore perderà tutta la stagione. In lista per la Coppa c'è l'ex Juve, inizialmente escluso. Slot: "Terribile l'infortunio di Giovanni, stava giocando così bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

liverpool slot shock leoni fuori un anno e in lista champions al suo posto entra chiesa

© Gazzetta.it - Liverpool, Slot shock: "Leoni fuori un anno". E in lista Champions al suo posto entra Chiesa

In questa notizia si parla di: liverpool - slot

Diogo Jota funerali, dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e van Dijk ai tifosi per le strade: il racconto di una giornata di immenso dolore per la tragica scomparsa del campione

Funerali Diogo Jota: l’ultimo saluto dopo la scomparsa dell’attaccante. Dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e Van Dijk ai tifosi, il racconto della triste giornata

Il Liverpool torna in campo e rende omaggio a Jota. Slot: “Mi conforta pensare…”

liverpool slot shock leoniLiverpool, Slot: "L'infortunio di Leoni è terribile, tornerà tra un anno" - Il tecnico dei Reds non avrà il classe 2006 per tutta la stagione e per lui addio anche ai Mondiali. Segnala msn.com

liverpool slot shock leoniLeoni shock, l'infortunio è grave: rottura del legamento crociato sinistro - Esordio da incubo per il difensore del Liverpool: l'ex Parma esce in barella nella partita contro il Southampton, poi il durissimo esito ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Slot Shock Leoni