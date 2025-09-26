Liverpool l’annuncio shock di Slot su Leoni | Infortunio terribile ecco quando tornerà
Arne Slot ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Giovanni Leoni: i tempi di recupero svelati dal tecnico del Liverpool. Dal sogno per l’esordio all’incubo infortunio nel giro di pochi minuti. Per Giovanni Leoni, trasferitosi al Liverpool nel corso dell’ultima finestra di mercato, è infatti arrivato un verdetto durissimo. Nel giorno del debutto con la maglia dei Reds, il giovane difensore italiano ha infatti riportato un grave infortunio al ginocchio. Nel corso della sfida di Carabao Cup contro il Southampton, Leoni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Sportface.it
