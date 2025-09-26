LIVE Tennis | a Pechino Paolini-Sevastova alle 10 A Tokyo Berrettini-Ruud alle 10.30

26 set 2025

Tanti gli azzurri in campo in estremo Oriente: in Cina, alle 12 Bolelli-Vavassori sfidano Bonzi-Griekspoor, poi Musetti-Mpetshi Perricard alle 12.15 e Sonego-Zverev alle 13.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

