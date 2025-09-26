CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 13.57 Amici di OA Sport, dobbiamo ancora aspettare per vedere in campo Lorenzo Sonego provare a sorprendere Alxenader Zverev: prima di loro, infatti al Capital Group Diamond, si sta giocando il quarto match in programma su questo campo, ossia il derby cinese tra Wang e Zhang, che al termine del primo set vede avanti la seconda con un parziale di 6-4. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP 500 di Pechino (CHN) che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: Zhang vince il primo, dopo toccherà al torinese