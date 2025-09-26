LIVE Sonego-Zverev ATP Pechino 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 40-30 Erroraccio di Zverev con la volée che finisce in rete! 40-15 Esce il lob alto di Sonego. 30-15 In rete la risposta del torinese! Seconda. 15-15 Dritto profondo di Sonego! 15-0 Subito una grande prima per il tedesco. INIZIA IL MATCH! 14.58 Terminato il riscaldamento! Sta per iniziare il match! 14.55 Sorteggio deciso! Il primo a servire sarà Zverev! 14.54 Eccoli! Tennisti in campo e riscaldamento iniziato! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
