LIVE Sonego-Zverev 4-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il tedesco vince il primo set! L’azzurro spera in una difficile rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 4-6 SET ZVEREV! Il tedesco porta a casa il primo parziale alla prima palla break del set! Fino al game del 4-5 Sonego ha giocato un match molto serio ma purtroppo contro il numero 3 al mondo, bastano un paio di errori nello stesso gioco per condannare un parziale! Seconda. 15-40 Tenta la palla corta l’azzurro ma gli esce troppo lunga! Arrivano le prime due palle break per Zverev che sono anche set point! 15-30 Zverev sbaglia la risposta!! 0-30 In rete il dritto di Sonego, il punteggio inizia a pesare in maniera importante! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 4-6, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il tedesco vince il primo set! L’azzurro spera in una difficile rimonta

