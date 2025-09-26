LIVE Sonego-Zverev 4-6 3-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il tedesco non trema ed elimina l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 3-6 GAME, SET AND MATCH! Lorenzo Sonego si arrende ad un quasi perfetto Zverev! Il tedesco, che ha dominato per tutto il match, ha tremato verso la fine per un momento di sufficienza che ha permesso all’azzurro di tentare di tornare nel match. Fatto sta, ottima prova del torinese che può lasciare il torneo con il sorriso. 40-15 Non riesce il passante a Sonego! Zverev ha due match point! 30-15 Bravissimo Zverev a scendere a rete e a chiudere il punto con la volée. 🔗 Leggi su Oasport.it
