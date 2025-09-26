LIVE Sonego-Zverev 4-6 2-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera un break ma la rimonta resta complicata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 40-15 Non riesce il passante a Sonego! Zverev ha due match point! 30-15 Bravissimo Zverev a scendere a rete e a chiudere il punto con la volée. Tedesco a due punti dal match, ancora! Seconda. 15-15 Non resta in campo la difesa di Sonego. 0-15 Esce il rovescio di Zverev, troppa fretta per il tedesco!! 3-5 GAME SONEGO! Rovescio in salto vincente dell’azzurro che ha mandato un messaggio al tedesco: se vuole vincere, il match se lo deve venire a prendere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 4-6 2-5, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break ma la rimonta resta complicata

