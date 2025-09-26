LIVE Sonego-Zverev 4-6 0-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set il torinese cerca una difficile rimonta

40-0 Prima vincente del tedesco. 30-0 Dritto vincente di Zverev. 15-0 Sbaglia la risposta Sonego. Seconda palla. 1-1 GAME SONEGO! Anche Lorenzo non trema e porta a casa il primo gioco del suo set: importante non essersi disunito in apertura del parziale! 40-15 Prima palla vincente di Sonego! 30-15 Lungo il passante di Zverev. 15-15 Ace dell'azzurro! 0-15 Angolo pazzesco del tedesco trovato con il dritto.

