LIVE Sonego-Zverev 3-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro rischia ma resta nel set!

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 40-30 Esce la volée di Sonego. 40-15 IL PASSANTE DI SONEGO!! Rovescio corto di Zverev che da tutto il tempo all'azzurro di preparare il colpo in diagonale! Seconda palla. 30-15 Ottimo dritto lungolinea dell'azzurro!! Seconda palla. 15-15 Servizio e dritto per Sonego! 0-15 Questa volta il passante riesce a Zverev. 3-4 GAME ZVEREV. Servizio e dritto per il tedesco che rischiando un po' porta a casa la sua battuta! 40-30 Ancora ace per il tedesco.

