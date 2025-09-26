LIVE Sonego-Zverev 2-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di match!

15-0 Servizio e dritto in diagonale per Sonego! 2-3 GAME ZVEREV. Smash in salto per il tedesco che chiude il terzo game del suo servizio. 40-30 Risposta vincente di Sonego! Seconda. 40-15 Servizio e dritto per Zverev. 30-15 Il nastro si porta via il dritto del tedesco! 30-0 Esce il dritto del torinese. 15-0 Rovescio profondissimo di Zverev che Sonego non può difendere. 2-2 GAME SONEGO! Bellissima smorzata dell'azzurro che riesce a tirarsi fuori dai guai! A-40 Dritto steccato da Zverev! Seconda palla.

