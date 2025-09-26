LIVE Sonego-Zverev 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | nessuna palla break ad inizio match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 1-2 GAME ZVEREV. Non si è mai giocato in questo turno di servizio del tedesco che si chiudo con il rovescio di Sonego che si ferma sulla rete! 40-0 Esce la risposta di Sonego. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e rovescio del tedesco. 1-1 GAME SONEGO! Zverev stecca con il dritto!! Seconda. 40-15 Esce il rovescio di Zverev!! Seconda. 30-15 Spettacolare smorzata di Sonego!! 15-15 Prima vincente! 0-15 Non resta in campo la volée di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Zverev 1-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: nessuna palla break ad inizio match!

In questa notizia si parla di: sonego - zverev

