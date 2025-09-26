CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.58 Questo il putt che ha consegnato a Rose e Fleetwood la vittoria: Justin Rose delivers on the 18th once again #TeamEurope #OurTimeOurPlace https:t.coRYx6YBxJss pic.twitter.comhQI5Tej457 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 26, 2025 23.57 Putt perfetto per Burns con la palla che muore in buca con l’ultimo giro. Si va sul tie della diciotto in perfetta parità. 23.56 PAZZESCO RORY!! Putt strepitoso dell’irlandese che piazza il birdie e sposta la pressione completamente sulle spalle di Burns. L’americano deve imbucare questo putt dalla media distanza per mantenere viva la speranza di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 2-5, Fleetwood/Rose portano il secondo punto europeo dei Fourballs