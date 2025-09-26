LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 2-4 Rahm Straka ristabiliscono le distanze
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 PUTT PERFETTO DI FLEETWOOD, C’È IL BIRDIE! 23.20 Rimane leggermente sopra il putt di Griffin. 23.19 In bunker il secondo colpo di Burns, in green McIlroy e Cantlay. 23.18 Leggermente troppo forte il putt di Rose, che aveva letto benissimo la pendenza. 23.16 Lunghissimo il colpo di Lowry che finisce nel rough giù dal green. Errore similare a quello fatto in precedenza da DeCheambaeu alla quindici. 23.14 Griffin, DeChambeau e Fleetwood si mettono in green più o meno alla stessa distanza dalla buca. Il secondo colpo di Rose rimbalza in avangreen e schizza lungo restando in green. 🔗 Leggi su Oasport.it
