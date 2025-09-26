LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 2-4 finale di prima giornata al cardiopalma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.48 Grande tee shot di Burns alla diciassette. 23.47 In bunker DeChambeau! Griffin ultima speranza americana. 23.46 Grandissimo colpo di Griffin, sono tutti vicinissimi alla buca. Ricordiamo che in caso di pareggio alla diciotto sarebbe l’Europa a vincere il punto 23.46 Non rischia Rose che, forte dell’ottimo colpo di Fleetwood, si mette vicino alla buca. 23.45 CANTLAY CHIAMA, MCILROY RISPONDE!! L’europeo imbuca il putt e pareggia la sedici. 23.44 CHE PALLA!! Fleetwood va all’attacco dell’asta, controlla lo spin e si lascia un putt comodo per il birdie e per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

