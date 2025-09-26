LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 2-3 gli americani ottengono il primo punto della serata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Straka gioca in fotocopia rispetto a Spaun. 23.00 Largo il tee shot di McIlroy, palla che si ferma sul gradino e rimane su. 22.59 Spaun attacca bene la bandiera alla sedici. 22.59 In rough il tee shot di Lowry. McIlroy deve trovare il green per provare a rispondere a Cantlay 22.58 STUPENDO! Primo colpo strepitoso di Cantlay palla che si inchioda ad un paio di metri dalla buca. 22.57 In bunker il tee shot di Burns alla quattordici. 22.57 Splendido secondo colpo di Rose. Non riesce a rispondere DeChambeau che finisce lungo, in rough, sotto il green. 🔗 Leggi su Oasport.it
