CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 Pareggiata la quattro fra Griffin e DeChambeau e Fleetwood e Rose 19.44 Non pareggia Burns! TIED per McIlroy e Lowry. 19.43 Lowry imbuca dalla lunga distanza regalando il birdie all’Europa. 19.42 DeChambeau per l’eagle alla 4.Traiettoria in linea ma troppo debole. 19.40 Young per aggiudicarsi la terza buca. putt centrale che accarezza il 2 UP! Forse un pelo troppo forte il tentativo del padrone di casa. 19.37 Strabiliante shot di McIlroy alla 2! Dal rough di destra indirizza la pallina a pochi metri dall’asta. 19.35 Lontana la pallina di DeCheambeau dall’asta della 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, States avanti in due dei quattro match