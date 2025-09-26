LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 si scaldano gli animi nei Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Åberg unico ad arrivare in green con il secondo colpo alla 7 20.50 Buono l’approccio di Griffin alla 8 che si assicura il par. Ora Rose, DeChambeau e Fleetwood potranno provarci per il birdie. 20.48 A centro buca il putt di McIlroy che esplode in un ‘come on’ a pieni polmoni. Europa 1UP! 20.47 Non entra il putt di Lowry. McIlroy ora ha la chance di vincere la buca e portare l’Europa avanti nell’ultimo Fourballs. 20.47 Corto il secondo colpo di JT alla 7, dove aveva sbagliato il tee shot. Si ferma in avangreen il secondo colpo di Young. 20.45 Entrambi gli europei in green alla 6 con McIlroy più vicino alla buca. 🔗 Leggi su Oasport.it
