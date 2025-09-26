LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 parità momentanea nei Fourballs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Il secondo colpo di Fleetwood rimbalza benissimo nel secondo taglio di rough e finisce nel primo. 21.59 Rimane dritto alla fine il putt della svedese che chiude in par alla undici. 21.58 Putt per il birdie per Åberg. Lo svedese cerca una scintilla per accendere questo team. 21.57 Bellissimo secondo colpo di Thomas alla undici con la palla che batte dopo la buca e poi torna dietro 21.56 Rimane appena corto il putt di Rahm per vincere la buca. Pareggiata la dodici, Europa rimane 3up 21.55 Birdie di Cantlay che vince la buca e riporta gli americani 1 down. 🔗 Leggi su Oasport.it

