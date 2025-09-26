CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 Brutti colpi di Rose e Fleetwood alla 3, green mancato per entrambi gli europei. 19.17 Pareggiata la seconda buca tra Griffin e DeChambeau e Fleetwood e Rose. 19.16 Potentissimo il tee shot di McIlroy alla 1, pallina nel fringe antecedente al green. 19.14 Cominciato il quarto e ultimo match della giornata ( Burns e Cantlay vs McIlroy e Lowry). 19.13 1 UP per Rahm e Straka! I due birdie degli europei valgono il vantaggio. 19.11 Birdie di Thomas e Hojgaard, prima buca pareggiata. 19.09 Ottimo tentativo di Spaun, ad un passo dalla buca l’approccio della 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, parità momentanea nei fourball