LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 momento favorevole agli europei nel Fourballs

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 In bunker il tee shot di Rahm 22.19 Splendido il tee di Straka al par tre della quattordici. Non fortunato l’austriaco con la palla che rimbalza sul gradino, poi prende la discesa e si allontana un paio di metri dalla buca. 22.17 Thomas sfiora il birdie alla dodici. Incontro che ormai sembra chiuso per gli americani, avanti di 4 e sempre pericolosi 22.16 A Rahm era rimasto un putt non scontato per il birdie, ma lo spagnolo non lo sbaglia. Europa tre sopra dopo tredici 22.15 Basso il putt di Rahm, gli americani restano in vita. 22.14 Scheffler non trova l’eagle alla 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 1 3 momento favorevole agli europei nel fourballs

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, momento favorevole agli europei nel Fourballs

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Segnala oasport.it

live ryder cup 2025Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Si legge su olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025