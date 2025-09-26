LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 momento favorevole agli europei nel Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 In bunker il tee shot di Rahm 22.19 Splendido il tee di Straka al par tre della quattordici. Non fortunato l’austriaco con la palla che rimbalza sul gradino, poi prende la discesa e si allontana un paio di metri dalla buca. 22.17 Thomas sfiora il birdie alla dodici. Incontro che ormai sembra chiuso per gli americani, avanti di 4 e sempre pericolosi 22.16 A Rahm era rimasto un putt non scontato per il birdie, ma lo spagnolo non lo sbaglia. Europa tre sopra dopo tredici 22.15 Basso il putt di Rahm, gli americani restano in vita. 22.14 Scheffler non trova l’eagle alla 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
