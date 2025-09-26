LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 momento decisivo della prima giornata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41 Dal rough Scheffler riesce a controllare bene la palla ed andare all’attacco della bandiera. 22.40 Gran palla di Rahm che si mette più o meno alla stessa distanza di Spaun 22.39 Buona la linea di Spaun che però rimane lontano dall’asta con il secondo colpo. 22.37 Questo il birdie di Straka alla 14: Sepp Straka drains it #TeamEurope #OurTimeOurPlace pic.twitter.comfZqQ7h4VE3 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 26, 2025 22.34 Fantastico colpo di Young alla tredici. Livello stellare dell’americano in questi Fourballs. 22.33 Questo il leaderbord: Scottie SchefflerJ. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
