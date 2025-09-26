CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Colpi similari per gli americani. 18.27 Stessa sorte per Straka. 18.27 Rough di sinistra per lo spagnolo John Rahm, 18.26 Scheffler e Spaun vs Rahm e Straka il primo fourball al via. 18.25 Lo speaker sta annunciando i protagonisti della prima sfida, pochi attimi e si ricomincia. 18.24 Europa avanti 3-1, il pubblico di New York si affida a Scottie Scheffler. 18.22 La buca 1 è caratterizzata da un par 4 e, 363 i metri totali. 18.20 Pochi minuti all’inizio dei fourball, i golfisti sono sul tee della 1. Previsto per le 18:25 il rientro dei golfisti per i match del pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, iniziano i fourball, gli States si affidano al numero uno Scheffler