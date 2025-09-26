LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 iniziano i fourball gli States si affidano al numero uno Scheffler
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Colpi similari per gli americani. 18.27 Stessa sorte per Straka. 18.27 Rough di sinistra per lo spagnolo John Rahm, 18.26 Scheffler e Spaun vs Rahm e Straka il primo fourball al via. 18.25 Lo speaker sta annunciando i protagonisti della prima sfida, pochi attimi e si ricomincia. 18.24 Europa avanti 3-1, il pubblico di New York si affida a Scottie Scheffler. 18.22 La buca 1 è caratterizzata da un par 4 e, 363 i metri totali. 18.20 Pochi minuti all’inizio dei fourball, i golfisti sono sul tee della 1. Previsto per le 18:25 il rientro dei golfisti per i match del pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Segnala oasport.it
Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Secondo olympics.com