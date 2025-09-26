LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 in corso tutti i fourball
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Bel tentativo, giusta potenza ma pallina troppo a sinistra. 19.58 Palla che si avvicina ma non abbastanza. Anche Aberg ci prova per l’eagle, obiettivo riportare il match in parità. 19.57 Hojgaard per l’eagle alla 4, putt dalla lunga distanza. 19.55 Regalo del nordirlandese, putt sbagliato che vale la parità, 19.54 Troppo indirizzato a sinistra il putt di Cantlay. Tocca a McIlroy che ha un compito decisamente più semplice. 19.52 Cantlay per il birdie alla 3. 19.51 Ci prova il compagno Scheffler. ma è un brutto putt sotto pendenza. 19.49 Bellissimo il putt di Spaun alla 5, palla che ruota attorno alla buca ma non entra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... oasport.it scrive
Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Segnala olympics.com