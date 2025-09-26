LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 grande spettacolo nei Fourballs
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15 In green il secondo colpo di Straka e Scheffler alla 10 con l’americano vicino alla buca. Devono approcciare sia Rahm che Spaun 21.13 Sfiora il birdie Rose alla nove. Buca pareggiata con gli americani che restano 1UP 21.11 Questo il putt imbucato da Rory McIlroy alla sette: Rory’s at it again!!? #TeamEurope #OurTimeOurPlace pic.twitter.com7qZFsLUBAf — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 26, 2025 21.09 Tee shot sbagliato a destra alla otto per McIlroy. Il rimbalzo però aiuta l’irlandese 21.07 Rimane un putt corto di Young per il par, gli europei non lo concedono ma l’americano non sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
