20.11 Buon putt per l'eagle per Cantlay che dalla lunga distanza trova la giusta forza trovando una linea leggermente alta. 20.10 Spettacolare secondo colpo di Justin Thomas che dal primo taglio di rough va dritto sulla bandiera e si apparecchia per un birdie alla 5. 20.08 Brutto putt di Spaun che rimane molto basso, forse infastidito dalla presenza dell'avangreen. RahmStraka rimangono 1UP dopo la 6. 20.07 Salta il putt dell'austriaco con il colpo che perde forza e rimane corto. Spaun ora ha il putt per vincere la buca e riportare l'incontro in parità.

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, grande equilibrio nelle prime buche dei fourballs