CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:53 Non va il putt dello scozzese! Gli Stati Uniti vincono il loro primo punto nell’ultimo match grazie a Xander Schauffele e Patrick Cantlay. 17:52 Eseguita molto bene l’uscita da bunker da parte di Hovland. Piccolo respiro anche per Keegan Bradley (capitano U.S.A.) per come si stava mettendo. 17:50 Non riesce ad uscire dal rough MacIntyre e fa una flappa che finisce nel bunker del green. Americani vicini al primo punto in questa Ryder Cup! 17:48 Il primo a giocare a Schauffele. Poco meno di 100 metri. Palla sublime in asta. 17:44 Nel rough alto, invece, il tee shot del norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, europei avanti nei foursome. Ma Schauffele e Cantlay danno fiducia agli Stati Uniti