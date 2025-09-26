LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 1-3 europei avanti nei foursome Ma Schauffele e Cantlay danno fiducia agli Stati Uniti

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:53 Non va il putt dello scozzese! Gli Stati Uniti vincono il loro primo punto nell’ultimo match grazie a Xander Schauffele e Patrick Cantlay. 17:52 Eseguita molto bene l’uscita da bunker da parte di Hovland. Piccolo respiro anche per Keegan Bradley (capitano U.S.A.) per come si stava mettendo. 17:50 Non riesce ad uscire dal rough MacIntyre e fa una flappa che finisce nel bunker del green. Americani vicini al primo punto in questa Ryder Cup! 17:48 Il primo a giocare a Schauffele. Poco meno di 100 metri. Palla sublime in asta. 17:44 Nel rough alto, invece, il tee shot del norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 1 3 europei avanti nei foursome ma schauffele e cantlay danno fiducia agli stati uniti

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 1-3, europei avanti nei foursome. Ma Schauffele e Cantlay danno fiducia agli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Da oasport.it

live ryder cup 2025Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Scrive olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025