LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-3 dominio europeo nei primi 3 match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 A segno il norvegese. Ancora vivo quest’ultima partenza. C’è tanto ancora da giocare. Si va verso il tee della 15 con 4 buche rimaste. 16:59 Un po’ troppo forte il tentativo dello scozzese. Il putt non viene concesso e quindi dovrà chiudere Hovland. 16:57 Appena sotto pendenza il putt di Schauffele. Adesso tocca a Bob MacIntyre provare a portare il match in parità. 16:55 Più a sinistra ma comunque in green il colpo di Cantlay. Ci si giocherà tutto con il putt. 16:53 Leggermente a destra il ferro al green del norvegese alla 14. Ma il putt per lo scozzese sarà abbastanza facile. 🔗 Leggi su Oasport.it
