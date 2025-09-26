LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 tre match agli europei e uno in parità a metà foursome!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:38 Schauffele vola tutto con il tee shot della 9 e si mette in mezzo al fairway. 15:37 Wedge perfetto per Fitzpatrick che aveva sì un angolo favorevole ma un brutto lie di palla alla 11. 15:36 Entrambi i tee shot in rough, sia quello di Thomas che quello di Hatton alla 12. 15:34 Tornano 1up alla 8 Cantlay e Schauffele con un gran putt dalla distanza di quest’ultimo! 15:32 Rischio superato dalla squadra europea. Hatton non ci sta e imbuca anche lui. 15:31 Sicuro Justin Thomas che non si fa impensierire da un colpo così semplice. Ora tocca a Hatton replicare. 🔗 Leggi su Oasport.it

