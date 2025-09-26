CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Intanto alla 2 Scottie Scheffler, dalla corta distanza sul lato destro, va per vincere la buca e ci riesce: il match suo e di Henley contro AbergFitzpatrick torna pari. 13:47 Strategie diverse per English e McIlroy alla 1: l’uno colpisce poco oltre lo spostamento a destra della buca, vicino al rough, l’altro supera gli alberi e si avvicina al green, ed è sì in rough, ma in posizione estremamente invitante per il successivo secondo colpo di Fleetwood. 13:45 Hatton colpisce talmente bene dal rough che va a un nonnulla dalla buca, gli viene data. E DeChambeau da un paio di metri riesce a pareggiare, sempre USA 1 Up qui dopo tre buche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 0-0, subito emozioni forti nei primi due match dei foursome