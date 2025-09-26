LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 subito emozioni forti nei primi due match dei foursome
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Intanto alla 2 Scottie Scheffler, dalla corta distanza sul lato destro, va per vincere la buca e ci riesce: il match suo e di Henley contro AbergFitzpatrick torna pari. 13:47 Strategie diverse per English e McIlroy alla 1: l’uno colpisce poco oltre lo spostamento a destra della buca, vicino al rough, l’altro supera gli alberi e si avvicina al green, ed è sì in rough, ma in posizione estremamente invitante per il successivo secondo colpo di Fleetwood. 13:45 Hatton colpisce talmente bene dal rough che va a un nonnulla dalla buca, gli viene data. E DeChambeau da un paio di metri riesce a pareggiare, sempre USA 1 Up qui dopo tre buche. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
La cronaca scritta in diretta della finale di Billie Jean King Cup. Dopo il primo singolare toccherà alle n.1 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Segnala oasport.it
Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Riporta olympics.com