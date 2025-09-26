LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 si inizia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:21 Putt lungo di Rahm che manca leggermente di forza, ma la lettura del green era stata ottima. La coppia americana concede il putt: è una delle caratteristiche della Ryder, concedere quando la situazione denota un’impossibilità di sbagliare. Ora DeChambeau per vincere la buca. 13:20 Thomas gioca sì una buona palla, ma non eccezionale, ancora distante circa 4-5 metri dalla buca. Non una posizione facilissima per DeChambeau sul terzo colpo. 13:19 Hatton gioca un gran colpo dal rough profondo, supera il bunker di destra e riesce ad atterrare a buona distanza dal green, possibili i due putt per la coppia europea se Rahm troverà la misura. 🔗 Leggi su Oasport.it

