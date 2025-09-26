LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 McIlroy cerca di guidare gli europei nell’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Alla 4 s’inventa una notevole uscita dal bunker Fleetwood, meglio di metterla dietro alla bandiera nella parte assai arretrata del green era davvero difficile fare. 14:28 Sfiora a sinistra la buca Hatton, ma non arriva il pari Europa nel primo match. Non viene concessa la buca e quindi neppure il pari perché Rahm il suo buon paio di metri lo deve fare, e lo fa senza difficoltà. 14:25 Male Cantlay alla 5, Europa 2 Up nel match 2! 14:24 PAZZESCO RAHM. Palla nell’erba altissima di Hatton? Nessun problema: riesce a tirare una cosa talmente forte e talmente precisa da fermarla, letteralmente, davanti alla bandiera in posizione pressoché pari, e opposta, rispetto a quella di DeChambeauThomas! 14:22 Da una parte Aberg (buca 4) formalizza il vantaggio europeo nel Match 2, dall’altra putt di Cantlay (buca 2) per siglare quello americano nel Match 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

