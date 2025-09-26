LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 europei avanti quasi a metà foursome

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Riepilogo della situazione 1 Up Bryson DeChambeauJustin Thomas – Jon RahmTyrrell Hatton (buca 8) 4 Up Scottie SchefflerRussell Henley – Ludvig AbergMatt Fitzpatrick (buca 8) 3 Up Collin MorikawaHarris English – Rory McIlroyTommy Fleetwood (buca 6) 1 Up Xander SchauffelePatrick Cantlay – Robert MacIntyreViktor Hovland (buca 5) 14:58 L’ASTA! L’ha colpita, nel letterale senso della parola, Hovland alla 6, per mettere la palla vicina alla buca. 14:57 Dato interessante: finora gli europei hanno vinto ben 10 buche contro le 3 degli USA. E per gli States quelle tre, fondamentalmente, sono quasi tutte alla voce “fase iniziale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

