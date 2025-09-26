CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Così è, pareggia la buca Hatton e così resta a contatto la coppia RahmHatton nel match 1. 14:11 DeChambeau manca il medio-lungo putt per vincere la buca alla 5, poteva essere 2 Up per gli USA, verosimilmente resterà 1 Up. 14:09 Manca malamente l’imbucata Schauffele. Situazione di virtuale 2-2 in questo momento, con un match pro USA, uno pro Europa e due pari. 14:08 MacIntyre sbaglia il lungo putt alla 1, adesso per Schauffele la possibilità di portare gli USA 1 Up. 14:06 Alla 1 gran secondo colpo di Hovland dal rough, ma ne fa uno altrettanto bello Cantlay, anche lui piuttosto vicino alla buca: possibile la parità in questo quarto match per iniziare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 0-0, equilibrio ed emozioni nella prima ora newyorkese