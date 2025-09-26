LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 DeChambeau subito incisivo nel primo match dei foursome
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:39 Accolto e acclamato dall’ampia fetta di europei giunti nel newyorkese Rory McIlroy, che oggi comincia assieme a Tommy Fleetwood il suo foursome. Contro di loro Collin Morikawa e Harris English. 13:38 Situazione attuale: 1 Up Bryson DeChambeauJustin Thomas – Jon RahmTyrrell Hatton (buca 2) 1 Up Scottie SchefflerRussell Henley – Ludvig AbergMatt Fitzpatrick (buca 1) 13:42 Collin MorikawaHarris English – Rory McIlroyTommy Fleetwood 13:58 Xander SchauffelePatrick Cantlay – Robert MacIntyreViktor Hovland 13:37 Ludvig Aberg piazza il birdie, 1 Up per l’Europa nel match 2! 13:36 A Henley non riesce il putt lungo alla 1, vediamo se Aberg sfrutterà la possibilità offertagli da Fitzpatrick. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
La cronaca scritta in diretta della finale di Billie Jean King Cup. Dopo il primo singolare toccherà alle n.1 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Riporta oasport.it
Golf: Ryder Cup 2025, tutti i risultati LIVE - Sul green del Bethpage Black Course di Farmingdale va in scena la 45ª edizione della Ryder Cup di golf, dal 25 al 28 settembre: scopri tutti i risultati. Secondo olympics.com