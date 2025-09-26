CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Meraviglioso secondo di McIlroy alla 6! Dal rough la mette a nemmeno due metri dalla buca! 14:45 Di un nonnulla manca l’eagle Hovland alla 4, palla che termina appena appena a sinistra della buca e questo non consente, dunque, il raggiungimento della parità nel match 4 in chiave Europa. 14:44 Attenzione al match 1! Brutto, brutto putt mancato da DeChambeau e in questo momento RahmHatton, dopo tanto penare, agguantano la parità ed il punteggio virtuale è 1,5-2,5 Europa. 14:43 Lo stesso Rahm sfiora un lunghissimo birdie alla 7, non lo trova, ma gran tentativo da parte sua. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 0-0, bene McIlroy, male Scheffler nella prima parte dei foursome