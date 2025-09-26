LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 0-0 allungano gli europei nei primi 3 match Scheffler affossato dal compagno
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 A Scheffler, alla 14 risponde Fitzpatrick che la mette a 2 metri dalla buca! Altra chance per allungare! 16:16 Sia Rahm che DeChambeau a destra con il tee shot alla 15. L’americano avrà un free drop perchè è finito sulle tribune. 16:15 Rimane su il colpo al green di Scheffler alla 14. Putt complicato per Henley in arrivo! 16:13 Volano 5up anche McIlroy e Fleetwood su Morikawa e English. 16:12 E NON LO SBAGLIA JON RAHM!!! Chiude la porta in faccia agli americani e mantiene il team 3 up alla 14! 16:11 Che birdie di DeChambeau che tira forte in mezzo alla buca per mettere pressione alla coppia avversaria! Vediamo come risponde Rahm! 16:09 Sono andati 2 down dopo il bogey alla 10 Hovland e MacIntyre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
