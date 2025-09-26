LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia. L’Europa torna con undici dodicesimi della formazione che ha vinto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (a est di Roma) nel 2023, mentre sono ben quattro i rookie della squadra USA. Diverse le filosofie: quasi tutto identico anche nello staff, Luke Donald compreso, per il team europeo, molto si differenzia, invece, nel team a stelle e strisce, a partire da Keegan Bradley capitano (e avrebbe potuto tranquillamente essere tra i 12 USA). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
DIRETTA LIVE - Esordio per gli azzurrini nel Sei Nazioni under 20. L'Italia fa visita ai pari età della Scozia per la prima giornata della storica kermesse. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento. - facebook.com Vai su Facebook
Everything that happened on Thursday as 2025 Ryder Cup’s opening foursome pairings revealed - For all the warranted excitement leading into the Ryder Cup, it’s worth noting that fans have been quietly ... nytimes.com scrive
Ryder Cup 2025: Live updates from Friday at Bethpage Black - up, the 2025 Ryder Cup begins for real on Friday, the United States and Europe facing off in what genuinely can be considered the most anticipated golf event in the ... Riporta sports.yahoo.com