LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e bentrovati per questa prima, lunghissima giornata di Ryder Cup 2025. Ci aspettano più di 10 ore di grande golf sul Bethpage Black Course, nel quale ci avventureremo cammin facendo prima attraverso i foursome della mattina, poi con i fourball del pomeriggio. Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia. L’Europa torna con undici dodicesimi della formazione che ha vinto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (a est di Roma) nel 2023, mentre sono ben quattro i rookie della squadra USA. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
La cronaca scritta in diretta della finale di Billie Jean King Cup. Dopo il primo singolare toccherà alle n.1 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup ... Si legge su oasport.it
2025 Ryder Cup live updates: Results, scores, standings, scoring as United States, Europe battle on Day 1 - 1 Scottie Scheffler directs the United States into battle, while the golfers whom CBS Sports has power ranked 2- cbssports.com scrive