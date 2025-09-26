LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e bentrovati per questa prima, lunghissima giornata di Ryder Cup 2025. Ci aspettano più di 10 ore di grande golf sul Bethpage Black Course, nel quale ci avventureremo cammin facendo prima attraverso i foursome della mattina, poi con i fourball del pomeriggio. Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia. L’Europa torna con undici dodicesimi della formazione che ha vinto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (a est di Roma) nel 2023, mentre sono ben quattro i rookie della squadra USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

