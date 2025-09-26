CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia. L’Europa torna con undici dodicesimi della formazione che ha vinto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (a est di Roma) nel 2023, mentre sono ben quattro i rookie della squadra USA. Diverse le filosofie: quasi tutto identico anche nello staff, Luke Donald compreso, per il team europeo, molto si differenzia, invece, nel team a stelle e strisce, a partire da Keegan Bradley capitano (e avrebbe potuto tranquillamente essere tra i 12 USA). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l'Europa sogna il colpaccio fuori casa