LIVE Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | terzo set nel match precedente
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 9.12 McNally vince il secondo set 6-4 e riporta in parità l’incontro. Da segnalare un Medical Timeout chiamato da Rybakina dopo il nono gioco per un problema alla spalla destra. 8.26 Rybakina vince il primo set 7-5 con un parziale di 4 game consecutivi ed annullando 3 set points. Al termine di quest’incontro toccherà a Jasmine Paolini! 7.14 Buongiorno amici di OA Sport. Cobolli ha appena sconfitto Rublev in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - sevastova
WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari
A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals
Jasmine troverà al secondo turno la vincente tra Sevastova e Birrell mentre per Bronzetti si prospetta un possibile secondo round contro Coco Gauff ? I possibili quarti di finale Swiatek-Pegula Andreeva-Zheng Paolini Anisomova Rybakina-Gauff Il WTA 1000 - X Vai su X
Scatta venerdì mattina (ore 8,10 italiane) l'avventura di Jasmine Paolini al China Open (WTA 500) di Pechino. La 29enne tennista lucchese, grande protagonista del successo dell'Italia nella BJK Cup, se la vedrà nei 32esimi di finale con la lettone Anastasjia S - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ... Scrive oasport.it
A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, venerdì 26 settembre, Jasmine Paolini affronterà nel secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), la lettone Anastasija Sevastova, dando il via ... Segnala oasport.it