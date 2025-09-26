LIVE Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 10.08 Prima di questo torneo Jessica Pegula occupava la sesta posizione con 4209 punti davanti a Mirra Andreeva (4189), Elena Rybakina (3751) e Jasmine Paolini (3526) 10.05 Le prime 5 posizioni alle Finals sembrano essere in ghiaccio: Sabalenka e Swiatek sono già qualificate, mentre a Gauff e Keys, vincitrici di uno Slam in questa stagione, basta chiudere nella top 20. Qualificazione ipotecata anche per Amanda Anisimova con 4908 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

