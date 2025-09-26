LIVE Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | in corso il match precedente

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 8.26 Rybakina vince il primo set 7-5 con un parziale di 4 game consecutivi ed annullando 3 set points. Al termine di quest’incontro toccherà a Jasmine Paolini! 7.14 Buongiorno amici di OA Sport. Cobolli ha appena sconfitto Rublev in due set. A breve in campo Rybakina-McNally, poi toccherà a Jasmine Paolini. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Anastasia Sevastova, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

