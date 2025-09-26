LIVE Paolini-Sevastova 6-1 6-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria netta all’esordio per la n1 d’Italia

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 11.25 6-1, 6-3 Gioco, partita ed incontro Jasmine Paolini: Sevastova chiude con il doppio fallo una partita dominata dall’italiana. Seconda 40-A Risposta profonda di Paolini che mette i piedi in campo e chiude con il dritto. Match point. 40-40 Ottima risposta centrale e profonda per l’italiana che mette i piedi in campo e chiude con il dritto incrociato 40-30 Prima al centro e dritto incrociato per Sevastova. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini sevastova 6 1 6 3 wta pechino 2025 in diretta vittoria netta all8217esordio per la n1 d8217italia

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova 6-1, 6-3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: vittoria netta all’esordio per la n.1 d’Italia

In questa notizia si parla di: paolini - sevastova

WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari

A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals

LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Segnala oasport.it

Paolini-Sevastova diretta China Open: segui il debutto di Jasmine - L’azzurra occupa attualmente la nona posizione nella Race to Riyadh con 3526 punti, a 225 lunghezze da Elena Rybakina, ottava in ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Sevastova 6