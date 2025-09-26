LIVE Paolini-Sevastova 6-1 5-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | la lettone serve per rimanere nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 5-3 Gioco Paolini: servizio e dritto per la toscana che si porta ad un game dal match. 40-0 Si ferma in rete il rovescio di Sevastova. 30-0 Splendida smorzata giocata da Paolini che ha fintato fino all’ultimo istante il colpo bimane. 15-0 Servizio e rovescio per Paolini. Nello scorso game l’azzurra ha perso la prima di servizio tornando a soffrire come ad inizio match 4-3 Gioco Sevastova: pizzica la riga il dritto incrociato della lettone che forza l’errore di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
