15-15 Atterra in corridoio il dritto lungolinea di Paolini. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Sevastova Sevastova interrompe un parziale di 7 giochi a 0 in favore di Paolini e rimane in scia nel secondo set. 2-1 Gioco Sevastova: servizio e dritto per la lettone. 40-0 La difesa in back della lettone assume un effetto a tornare indietro dopo il rimbalzo mettendo in difficoltà Paolini che a quel punto cambia l'impugnatura e prova a giocare una smorzata senza riuscire a superare la rete.

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova 6-1, 2-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set