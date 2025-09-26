LIVE Paolini-Sevastova 6-1 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 15-15 Atterra in corridoio il dritto lungolinea di Paolini. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Sevastova Sevastova interrompe un parziale di 7 giochi a 0 in favore di Paolini e rimane in scia nel secondo set. 2-1 Gioco Sevastova: servizio e dritto per la lettone. 40-0 La difesa in back della lettone assume un effetto a tornare indietro dopo il rimbalzo mettendo in difficoltà Paolini che a quel punto cambia l’impugnatura e prova a giocare una smorzata senza riuscire a superare la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - sevastova
WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari
A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals
#Paolini-Sevastova diretta China Open: segui il debutto di Jasmine - X Vai su X
Scatta venerdì mattina (ore 8,10 italiane) l'avventura di Jasmine Paolini al China Open (WTA 500) di Pechino. La 29enne tennista lucchese, grande protagonista del successo dell'Italia nella BJK Cup, se la vedrà nei 32esimi di finale con la lettone Anastasjia S - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Da oasport.it
Paolini-Sevastova diretta China Open: segui il debutto di Jasmine - L’azzurra occupa attualmente la nona posizione nella Race to Riyadh con 3526 punti, a 225 lunghezze da Elena Rybakina, ottava in ... Secondo msn.com