LIVE Paolini-Sevastova 5-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break per l’italiana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 40-0 ACEEEEEEE!! Servizio in slice ad uscire imprendibile per la lettone. 30-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Sevastova. 15-0 Paolini fa correre l’avversaria prima con il rovescio incrociato e poi con il lungolinea forzandola all’errore 5-1 Break Paolini: la toscana legge in anticipo la smorzata di Sevastova e chiude con il recupero incrociato. 15-40 La lettone perde il controllo del rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
