CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 2-1 Gioco Paolini: atterra in corridoio la risposta della lettone. Paolini annulla altre due palle break e rimane avanti. A-40 Punto da manuale: prima ad uscire, dritto lungolinea e poi inside-in dalla parte opposta. 40-40 Paolini arriva bene sulla palla corta della lettone, incrocia con il recupero di dritto e chiude con uno smash in controllo. 40-A Splendido rovescio lungolinea di Sevastova che pizzica la riga e costringe Paolini all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova 2-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra annulla altre due palle break