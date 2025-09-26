LIVE Paolini-Sevastova 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra annulla altre due palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (2° MATCH DALLE 9.00) 2-1 Gioco Paolini: atterra in corridoio la risposta della lettone. Paolini annulla altre due palle break e rimane avanti. A-40 Punto da manuale: prima ad uscire, dritto lungolinea e poi inside-in dalla parte opposta. 40-40 Paolini arriva bene sulla palla corta della lettone, incrocia con il recupero di dritto e chiude con uno smash in controllo. 40-A Splendido rovescio lungolinea di Sevastova che pizzica la riga e costringe Paolini all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it
